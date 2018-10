Heikki Bjørklund Paltto gravlagt i Eidsberg

Nyheter

Kirken med 460 sitteplasser ligger bare en kort distanse fra Mysen hvor Heikki Bjørklund Paltto kom fra og fremdeles hadde familie og et tett nettverk.

I et hav av levende lys og kranser samlet familie og venner seg i sorgen over å ha mistet en kjær sønn, bror og venn. På vei inn i kirken tok mange seg tid til å skrive i en minnebok som var lagt fram, melder NRK.

Ikke presse

Kapellan Magnus Vesteraas ledet begravelsen i kirken. Medlemmer av den dreptes familie og venner holdt minnetale, skriver NRK.

– Det er helt uvirkelig at jeg står her i din begravelse i den kirken vi skulle giftet oss i, sa kjæresten som hadde vært sammen med Heikki Bjørklund Paltto helt siden russetiden.

De siste dagene er det blitt holdt flere minnestunder for 24-åringen som 15. oktober ble drept hjemme i leiligheten han delte med flere venner på Majorstuen i Oslo. Han kan ha vært et tilfeldig ransoffer da han ble oppsøkt av gjerningsmannen og drept med et stort antall knivstikk.

Norsk politi

Den drapssiktede Makaveli Lindén ble fengslet i den franske byen Dijon onsdag. Norsk politi har nå 40 dager på seg på å overføre nødvendige opplysninger og formalia til franskmennene før den unge svensken kan overføres til Norge.

Fransk politi kan ikke avhøre den siktede før norsk politi har kommet til landet. Bakgrunnen for det er at Lindén ikke er å anse som varetektsfengslet i Frankrike, men holdes fengslet i henhold til pågripelsesbegjæringen fra norsk politi.

Politiadvokat Christian Hatlo opplyser til NTB torsdag at politiet arbeider med å få alle formaliteter på plass for at norske etterforskere skal reise til Frankrike.