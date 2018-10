Nyheter

Sykepleierne forhandler på overtid

Torsdag morgen vil 56 sykepleiere i første omgang legge ned arbeidet om det ikke oppnås enighet i meklingen med NHO Service og Handel, som nå er på overtid.

Fristen om å komme til enighet var ved midnatt, men partene forhandlet fortsatt på overtid torsdag morgen.

Utvikling i bombe-saken i USA

Bomben som ble sendt til CNN og flere prominente politikere i Demokratene, inneholdt knust glass, får nyhetsbyrået AP opplyst av en politikilde.

AP får opplysningene ikke lenge etter at det har blitt oppdaget nok en mistenkelig pakke sendt til demokraten Maxine Waters, som representerer California i Representantenes hus.

Nekter å snakke med fransk politi

Drapssiktede Makaveli Lindén, som ble pågrepet i Frankrike tirsdag, nekter å uttale seg til politiet. Assisterende politimester Olivier Dupas sier til Nettavisen at Lindén ikke har sagt et eneste ord.

– Vi har ikke rett til å avhøre ham, det er det norske myndigheter som skal gjøre. Men vi er mennesker, og har prøvd å snakke til ham på en sivilisert måte, sier han.

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen mandag i forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

Rødt på Asia-børsene

De toneangivende asiatiske børsene åpnet med nedgang etter at børsene i USA falt markant onsdag.

På Tokyo-børsen åpnet den brede Topix-indeksen torsdag med en nedgang på 2,7 prosent. Nikkei-indeksen i Tokyo falt med hele 3,2 prosent ved åpningen, men har siden gjenvunnet litt terreng. Shanghai-indeksen gikk ned med 1,6 prosent og Hang Seng-indeksen sank med 1,8 prosent.

Ap går fram

Arbeiderpartiet går klart fram i en ny meningsmåling og får bestenotering siden før valget. Aps rolle i KrFs veivalg spiller trolig inn, sier valgforsker.

I Norstats oktobermåling for Vårt Land øker Ap oppslutningen med 2,1 prosentpoeng til 28,7 prosent. Det er den beste oppslutningen partiet har hatt siden før valget i 2017.