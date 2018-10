Nedgang - men fortsatt god inntjening for Hydro Sunndal

Nyheter

– Hydro Sunndal leverer godt og inntjeningen er på et bra nivå. Både dollarkurs, metallpris og produkttilleggene har bedret seg litt, men høyere råvarekostnader gjør at resultatet er litt lavere enn i andre kvartal, sier fabrikksjef Roar Ørsund i en pressemelding.

Sykefraværet er også på et lavt nivå, og Ørsund er glad for nok et kvartal uten personskader som har ført til fravær eller trengt medisinsk behandling. Også utslippene er det kontroll på:

– Utslippene fra prosessen er fortsatt godt innenfor grensene som er satt i konsesjonen fra Miljødirektoratet, sier Ørsund.

I første halvår ble flere store investeringsprosjekter besluttet for Hydro Sunndal. Nå i høst kommer anleggsaktiviteten i gang for fullt, særlig i massefabrikken og i støperiet. Fabrikksjef Roar Ørsund sier investeringene blir viktige for Hydro Sunndals konkurranseevne i årene som kommer.