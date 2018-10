Keshvari skal ha fått penger for tur til Voss som aldri fant sted

Nyheter

Stortingsrepresentanten har ifølge avisen opplyst i en reiseregning at han kjørte til Voss i Hordaland 16. februar 2017 for «møte og kurs» med et mindre vekterselskap, som holder til i Oslo-området.

Ifølge reiseregningen stortingsrepresentanten leverte, var han i kommunen i fire dager. Han fikk utbetalt 6.100 kroner i kost- og kjøregodtgjørelse fra Stortinget.

Vekterselskapets daglige leder opplyser derimot at de ikke kjenner til dette møtet. Ifølge avisen har et av Keshvaris nære familiemedlemmer lenge hatt en rolle i vekterselskapet, men familiemedlemmet opplyser å ikke ha kjennskap til reisen eller å ha noe med saken å gjøre.

Reisen er én av 37 udokumenterte reiseregninger Frps stortingsrepresentant har levert siden høsten 2016, ifølge Aftenpostens gjennomgang. Samlet totalbeløp for disse er 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at Keshvari har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på til sammen 36.000 kroner.

Keshvari har gjennom sin advokat Arve Lønnum opplyst at han ønsker å betale tilbake det han har fått urettmessig utbetalt.

– Akkurat denne reisen er blant dem jeg under mitt oppdrag overleverte Stortinget på Keshvaris ordre, som en reise han ikke skulle hatt godtgjørelse for, sier Lønnum om Voss-reisen.

Stortinget har anmeldt Keshvari for å ha misbrukt refusjonsordningen for reiseregninger.