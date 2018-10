Kampen mellom fiksjon og virkelighet i Kongo

Nyheter

– Alle i denne produksjonen har strukket seg så langt de har kunnet for å finne det sanneste og ærligste og grundigste om hvem disse folkene er og hva slags situasjon de reiste inn i, sier hovedrolleinnehaver Aksel Hennie.

Filmen «Mordene i Kongo» har premiere over hele landet fredag.

– Dette handler også om at vi har laget en fiksjon om noe virkelig som skjedde for ikke så lenge siden, sier regissør Marius Holst, som valgte bevisst hvem han møtte fra den virkelige historien mens filmen ble laget.

– Det var mange måter å fortelle denne historien på. Jeg ville lage en film som viser hvilke mennesker de to er og vennskapet dem i mellom, sier Holst.

Spilt inn i hemmelighet

Gjennom to timer og åtte minutter skildres den skjebnesvangre motorsykkelturen de to nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French tok inn i Kongo i 2009. Sykkelen brøt sammen og de måtte leie transport for å fullføre et dulgt oppdrag. Turen endte med at sjåføren ble drept, og de to nordmennene ble pågrepet og dømt til døden for drap og medvirkning til drap.

Etterforskere fra Kripos i Norge slo fast at Tjostolv Moland tok sitt eget liv i fengselet i Kinshasa i august 2013. French fikk likevel skylden for dødsfallet og ble dømt til nok en dødsstraff.

Det skulle gå enda fire år før French til slutt slapp ut av fengsel og kunne reise tilbake til Norge. Da var allerede store deler av filmen spilt inn i dypeste hemmelighet i Sør-Afrika.

Siterte French

Joshua French blir framstilt av Aksel Hennie, mens Tjostolv Moland spilles av Tobias Santelmann. Begge har på sitt vis gjort dypdykk i informasjonen om de to tidligere soldatene fra Norge som reiste til Afrika for å søke eventyr som leiesoldater. Hennie hadde i 2016 flere møter med French som da satt fengslet i Kinshasa. Skuespilleren måtte smugle inn et spionkamera for å få samtalene dokumentert.

Resultatet av besøkene var lange opptak som senere ble brukt i filmmanuset.

– Jeg opplevde French som overraskende klar og til stede. Samtlige av de ordene som er brukt i filmen er ord som Joshua har uttalt. Nærmere sannheten enn det kommer jeg ikke, sier Hennie.

Brakk kragebeinet

Filmen har kostet 52 millioner kroner og er spilt inn i Sør-Afrika, i to omganger våren og sommeren 2017. Aksel Hennie brakk kragebeinet under innspillingen, og alt arbeidet måtte stanses. I mellomtiden ble Joshua French overraskende løslatt og transportert til Norge.

Dette forandret mye for filmskaperne, som endelig kunne snakke offentlig om at de holdt på å lage film om saken uten å risikere at det skulle påvirke arbeidet med å få French ut av fengsel

- Det har vært utfordrende å jobbe med denne filmen fordi vi hele tiden har måttet ta hensyn til virkelige hendelser på utsiden , sier produsent Christian Fredrik Martin.