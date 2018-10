Nyheter

Drapsmistenkt framstilles for fengsling

Makaveli Lindén (20), som er mistenkt for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo, ble tirsdag pågrepet av politiet i Dijon i Frankrike.

Onsdag vil Lindén bli framstilt for varetektsfengsling i Frankrike. Mannen er siktet for drapet på Paltto, samt å ha begått et grovt ran samme dag. Han har vært internasjonalt etterlyst siden fredag i forrige uke. Norsk politi vil onsdag begjære ham utlevert til Norge.

Telemark KrF holder ekstraordinært årsmøte

Lokallaget avholder ekstraordinært årsmøte for å avgjøre sitt syn på regjeringsspørsmålet og velge delegater til det ekstraordinære KrF-landsmøtet 2. november.

Tirsdag holdt Oppland KrF ekstraordinært årsmøte, hvor det ble et klart rødt flertall. Mandag ble det også ja fra lokallagene i Hedmark, Buskerud og Finnmark om å gå inn i regjering med Ap og Sp.

Stoltenberg snakker om militærøvelse

NATO-sjef Jens Stoltenberg vil onsdag holde en pressekonferanse om militærøvelsen Trident Juncture.

NATO-øvelsen holdes i Norge fra 25. oktober til 7. november. Mer enn 40.000 soldater fra 30 land deltar i øvelsen, som er den største siden 2002.

Øvelsen skapte problemer for de amerikanske soldatene tirsdag, hvor fire soldater ble skadd da flere militære kjøretøyer i kolonne kolliderte i Trøndelag.

EU-parlamentets plenumssamling

Plenumssamlingen startet mandag og varer til torsdag. Onsdag skal de folkevalgte diskutere forrige ukes EU-toppmøte med EUs president Donald Tusk.

De folkevalgte skal også ta stilling til et forslag om forbud mot visse typer engangsplast.

FN-dagen

FN-dagen 24. oktober markeres over hele landet. Det vil være flere åpne arrangementer over hele landet – i regi av FN-sambandet og samarbeidspartnere.

FN-dagen har blitt feiret siden 1948 og markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.