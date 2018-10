Biskop reagerer kraftig på Listhaugs kirkekritikk

Nyheter

Biskop og preses i Bispemøtet Helga Byfuglien forsvarer i et innlegg i Dagbladet hvorfor Den norske kirke har engasjert seg i flyktningpolitikk og klimapolitikk de siste årene.

Bakgrunnen er Sylvi Listhaugs bok «Der andre tier», der Listhaug anklager ledende biskoper og prester, inkludert Byfuglien, for «å la kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro».

– At kirken ikke skulle gå inn i store tema som berører menneskeverdet og skaperverket, vil gjøre den kristne forkynnelse tannløs og løsrevet fra sin samtid. Kirken kan neppe forkynne et radikalt nestekjærlighetsbud uten at det inkluderer vårt ansvar for flyktninger. Kirken kan ikke forkynne et budskap om skaperverket uten å ta på alvor menneskeskapte klimaendringer, skriver Byfuglien.

Biskopen er imidlertid enig i at kirken ikke skal drive med praktisk politikk og mene noe om antall kvoteflyktninger eller konsesjonsrunder i oljenæringen

– Ulike politiske løsninger kan være like moralsk høyverdige. Men kirken må advare mot talemåter som legger opp til at vi kan slippe å bli utfordret av mennesker på flukt, eller slippe å se vårt ansvar i møte med klimautfordringer, skriver hun.