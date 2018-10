Ønskjer bompengar for EL-bil

Nyheter

I følgje avisa har eit samrøystes styre gjort vedtaket som vert sendt til Statens vegvesen for vidare behandling. Dersom kommunestyra i dei berørte kommunane, samt fylkestinget vedtar at det kan krevjast bompengar frå EL-bilar på Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen vil det gi ei årleg meirinntekt om nærare ti millionar kroner, skriv Vestnesavisa.

Dette vil bidra til at brua vert nedbetalt raskare enn først planlagt.

Det er i hovudsak den store auka i EL-bilar som trafikkerer brua som er årsaka til at styret no ønskjer å krevje bompengar av dei.

– Styret i selskapet må sjå på kva som er best for selskapet, og i dette tilfellet er det å krevje bompengar frå EL-bilar. Det er regjeringa og Stortinget som har lagt føringane for at dette no er mogleg, seier styreleiar i Eksportvegen AS, Geir Inge Lien til Vestnesavisa.