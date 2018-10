Raja vil ha oljefondet ut av Saudi-Arabia

Nyheter

Raja, som er visepresident på Stortinget og Venstres representant i utenriks- og forsvarskomiteen, mener Norge må ha en større debatt om forholdet til Saudi-Arabia etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Oljefondet har økt sine investeringer i Saudi-Arabia med 75 prosent siden Mohammed bin Salman overtok som kronprins og de facto leder, fra 3,9 milliarder kroner i 2016 til drøyt 6,8 milliarder kroner ved siste årsskifte.

– Vanskelig å forsvare

– Rent etisk og moralsk synes jeg det er vanskelig å forsvare at Norge har økonomiske interesser i Saudi-Arabia, sier Raja til NTB.

Etikkrådet for oljefondet har i dag ikke anledning til å ekskludere land, bare enkeltselskaper, men dette bør Norge vurdere å endre, mener han.

– Oljefondets hovedoppgave er å tjene penger for det norske folk og dem som kommer etter oss. Så må man stille spørsmålet – hvilke penger det er verdt å tjene? Jeg tror man skal lete med lupe for å finne nordmenn som mener man kan forsvare å tjene norske pensjonspenger på investeringer i Saudi-Arabia, når man ser hva de driver med, sier Raja.

Militært materiell

Raja mener drapet på den kritiske journalisten også bør få følger for Norges eksport av militært materiell til Saudi-Arabia.

– Barbariet i denne saken har demonstrert for hele verden hvor ekstremt dette regimet er, sier Raja.

– Vi vet fra før at Saudi-Arabia er et land med massiv kvinneundertrykking, omfattende undertrykkelse av religiøs tro og forfølgelse av dem som har en annen legning eller som ønsker å utfordre regimet. Folk blir offentlig hengt og pisket, og det sitter folk i fengsel som vi kjenner som samvittighetsfanger. Dette sammen med intervensjonen i Jemen, viser at Saudi-Arabia ikke er en vanlig aktør på den internasjonale arenaen, mener han.

Vil ha våpenembargo

Venstrepolitikeren vil ta opp saken med sin egen partileder, kulturminister Trine Skei Grande, og med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jeg mener Norge må innlede en dialog med sine allierte i Europa om en full europeisk våpenembargo fram til levningene av Khashoggi er utlevert. Det mener jeg vil være et riktig og sterkt signal. Vi bør også diskutere felles økonomiske sanksjoner, sier Raja.

Han mener Norge kan være en pådriver og at det sammen med allierte i Europa vil det bli en kraftfull reaksjon. Det er særlig viktig at Europa står opp for minimumsverdiene, når USA vakler og ser ut til å svikte i saken, mener han.

– Hvis vi aksepter at det bare blir med ord i denne saken, vil dette bli en praksis som kommer til å gjenta seg, også fra andre regimer. Giftdrapene i England viser hva Russland er i stand til å gjøre med sine borgere, legger han til.