Hvem ga mest til tv-aksjonen her lokalt?

Nyheter

Mandag klokka 14 var det samlet inn totalt 241.276.064 kroner til årets tv-aksjon. Dette tilsvarer 45 kroner og 54 øre per innbygger.

Fylkesoversikten viser at det var innbyggerne i Rogaland som ga mest med 52,41 kroner i snitt per person. Møre og Romsdal havner på en sjetteplass med 48,73 kroner i snitt (sjuendeplass hvis Svalbard regnes inn).

Det er som regel småkommunene som kommer best ut av det når det gjelder gjennomsnittlig giverglede til tv-aksjonen. Dette gjelder også i år. Her lokalt er det innbyggerne i Sandøy som i snitt ga mest med 89,47 per innbygger. Deretter følger Sande (80,94), Sula (79,28), Rindal (76,54) og Herøy (70,67).

I Romsdals Budstikkes dekningsområde, var givergleden som følger (basert på gjennomsnittlig gave per innbygger):

Sandøy kr 89,47 Aukra kr 54,03 Rauma kr 52,69 Midsund kr 52,30 Gjemnes kr 48,07 Molde kr 47,99 Nesset kr 44,24 Vestnes kr 43,92 Fræna kr 42,18 Eide kr 38,25

Når det gjelder «bykampen» i fylket, så vant Molde klart med 47,99 kroner i snitt per person. Ålesund endte med 43,77 og Kristiansund med 33,12, som er det laveste snittet i hele fylket.

Årets NRK-aksjon gikk til Kirkens Bymisjon med et mål om å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.