Nyheter

Ekstraordinært landsstyremøte i KrF

KrF-leder Knut Arild Hareide har innkalt til et ekstraordinært landsstyremøte mandag ettermiddag i kjølvannet av årsmøtet i Rogaland KrF, ifølge VG.

Møtet skal handle om prosedyrer for valg av delegater til partiets landsmøte 2. november. Én av tre på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF lørdag stemte for Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Landsstyremøtet skjer samme dag som Hedmark KrF, Buskerud KrF og Troms og Finnmark KrF holder ekstraordinært årsmøte. De skal avgjøre sitt syn på regjeringsspørsmålet og velge delegater til landsmøtet.

Lukket høring om terrorsikring på Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen holder ny høring, denne gangen lukket, om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av sikring av bygninger og infrastruktur på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) skal forklare seg til slutt i den lukkede høringen. Solberg forklarte seg også i den åpne høringen i slutten av august.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver til Russland

USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, innleder et to dager langt besøk i Russland der han blant andre skal møte utenriksminister Sergej Lavrov.

Besøket kommer samtidig som Trump har kunngjort at han trekker USA fra nedrustningsavtalen INF, som flere hevder Bolton står bak.

Italias budsjettfrist utløper

EU-kommisjonen har gitt Italia frist til mandag med å svare på anklagene om alvorlige brudd på budsjettreglene.

EU-kommisjonen og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har advart Italia om at landets forslag til statsbudsjett for neste år legger opp til et høyt budsjettunderskudd. Underskuddet ser ut til å være «et betydelig avvik» fra enigheten som EUs medlemsland har inngått, ifølge Juncker.

Löfven orienterer om regjeringssonderinger

Socialdemokraternas leder Stefan Löfven ventes å informere om status i arbeidet med å finne et regjeringsgrunnlag.

Tirsdag forrige uke var Löfven i møte med Moderaternas leder Ulf Kristersson, som et første forsøk på å få på plass en ny regjering i Sverige.