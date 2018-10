Begraves på statens bekostning

Nyheter

Krigshelten Joachim Rønneberg, som døde i helgen 99 år gammel, får begravelse på statens bekostning, bekrefter regjeringen.

– Jeg er glad for at familien til Rønneberg har takket ja til at begravelsen skjer på statens bekostning. Rønnebergs mot og tapperhet vil bli stående for ettertiden, sier Solberg.

Krigsveteranen var motstandsmann under krigen, og fra 1941 til 1945 var han medlem av Kompani Linge. Han er mest kjent for å ha ledet den berømte tungtvannsaksjonen på Vemork i februar 1943.

Han var tildelt Krigskorset, og i 2015 mottok han Forsvarets hederskors for sin innsats for å formidle krigshistorie.

– Rønneberg er kanskje den siste av de virkelig store motstandsfolkene som nå er gått bort. Han er et fantastisk symbol på det arbeidet som ble gjort, og han bidro også på et tidspunkt til å forhindre at tyskerne fikk muligheten til å utvikle en atombombe, sa statsministeren til NTB søndag.

Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning som i Norge vanligvis gis til ledende statsmenn, politikere, soldater og i sjeldnere tilfeller også kulturpersonligheter. Det er for øvrig ikke det samme som en statsbegravelse, som i Norge vanligvis er forbeholdt medlemmer av kongehuset.