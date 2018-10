Alvorlig ulykke i Fræna: Lastebil og personbil kolliderte

Nyheter

Politiets operasjonsleder meldte mandag formiddag, rett etter klokka 12, om ei trafikkulykke på fylkesveg 64 i Fræna. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte nær «Moa-skiftet».

Mandag ettermiddag melder politiet at en person omkom i ulykka. Pårørende skal være varslet.

– Det var sjåføren av personbilen, en mann i begynnelsen av 80-åra, som omkom. Mannen er fra Fræna, sier operasjonsleder Kenneth Sætre til Rbnett.

Ulykka skjedde i 50-sona ved innkjørselen til et boligfelt på Moen. Rett før klokka 16 ga politiet beskjed om at vegen åpnes for trafikk igjen, og at de er ferdige med sitt arbeid på ulykkesstedet.

Det var totalt tre personer som var involvert i ulykka. Sjåføren i lastebilen framstår uskadd, meldte politiet. Mandag ettermiddag varslet altså operasjonsleder at sjåføren i personbilen er bekreftet omkommet. Skadesituasjonen til den andre er ukjent, men vedkommende er kjørt til sjukehus.

Fræna, Moen: En person bekreftet omkommet etter trafikkulykke i Fræna. Pårørende er varslet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) October 22, 2018

Begge bilene fikk materielle skader.