Foreløpige tall fra Årets TV-aksjon viser giverglede i Møre og Romsdal

Nyheter

Ved 21-tiden søndag hadde årets TV-aksjon på NRK fått inn drøyt 140 millioner kroner.

I beløp per innbygger ligger Sogn og Fjordane best an. Møre og Romsdal har gitt tredje mest per innbygger med 35,13 kroner.

Totalt har det blitt samlet inn over 9 millioner kroner i Møre og Romsdal. Det er sjette mest i Norge. Rogaland er så langt fylket med det høyeste innsamlede totalbeløpet med drøyt 14 millioner kroner.

Tellingen pågår fortsatt så resultatet vil trolig bli en del høyere.

I fjor ble det samlet inn 244.870.000 kroner til Unicef, året før fikk Røde Kors inn 230 millioner kroner. Den største summen så langt som er samlet inn, er til Kirkens Nødhjelp på 253 millioner kroner.