Nyheter

Én omkom etter båtforlis

En mann er funnet omkommet etter at en båt gikk ned i Gloppen i Sogn og Fjordane lørdag kveld. Tre personer overlevde forliset.

Meldingen om ulykken, som skjedde i Gloppenfjorden, kom rett før klokka 19 lørdag kveld, og store ressurser, inkludert tre helikoptre og en rekke båter, deltok i leteaksjonen natt til søndag.

Washington Post mener Saudi-Arabia lyver

Sjefredaktør og administrerende direktør Fred Ryan i Washington Post kaller Saudi-Arabias forklaring om hvordan avisens skribent døde for en løgn. Han sier at det regimet presenterer er en dekkhistorie.

Saudi-Arabia hevdet natt til lørdag at Khashoggi døde under en slåsskamp på konsulatet i Istanbul. Det er i strid med tyrkiske etterforskeres teori om at journalisten ble drept på brutalt vis og deretter partert.

Åtte unge anholdt etter ran på tog

En 17-åring meldte lørdag kveld at han var truet med kniv og fraranet dyre eiendeler av en gjeng med kniv på toget fra Ski til Oslo. De gikk av på Nordstrand. Politiet har anholdt åtte unge.

– Kun én er nå pågrepet, fordi alle de andre viste seg å være mindreårige og er tatt hånd om av barnevernet, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB.

Russland kritiserer USA

Under et valgkamparrangement i Nevada lørdag hevdet USAs president Donald Trump at Russland ikke har holdt seg til nedrustningsavtalen INF, og sa at de kom til å avslutte den.

Russland svarer med å hevde USA «drømmer om å bli en ledende supermakt». Lederen i den russiske utenrikskomiteen, Aleksej Pusjkov, skriver på Twitter at «USA sender verden tilbake til den kalde krigen».

Mol og Sørum til finale i Las Vegas

Sandvolleyballstjernene Anders Mol og Christian Sørum er klar for finale i verdensserieturneringen i Las Vegas. Duoen slo ut amerikanerne Trevor Crabb og Tri Bourne 2–0. Settsifrene lød 21–16 og 21–17.

Semifinalen ble spilt bare to timer etter at de slo ut de rutinerte brasilianerne Ricardo og Alvaro Filho i kvartfinalen i turneringen.

Ruud slått ut i semifinalen

Casper Ruud gnistret tidvis i semifinalen mot australske toppseedede Jordan Thompson i challengerturneringen i Calgary lørdag, men tapte til slutt 2–1. Ruud tapte med settsifrene 7-6, 0-6, 6–7.

På stillingen 6–5 til Ruud i siste sett hadde nordmannen to muligheter til å bryte Thompsons siste servegame, og dermed vinne kampen, men mislyktes. I stedet gikk kampen til nytt tiebreak, der Thompson var hakket hvassere.