Nyheter

Politiet fikk melding om ulykken klokken 00.33 natt til søndag. Det er ikke meldt om personskader. Politiet kom raskt til stedet og de to guttene på ATV'en ble kjørt til legevakta for sjekk.

– Føreren av ATV'en vil bli anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort for ATV, sier operasjonsleder Tove Anita Asp hos Politiet i Møre og Romsdal. Føreren fikk også beslaglagt førerkortet sitt for moped. Politiet har opprettet sak og vil foreta flere avhør.