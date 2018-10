Slik var politinatta i fylket vårt

Nyheter

Politiet melder at det har vært en forholdsvis rolig natt til lørdag i Molde sentrum. Det har vært noe mer bråk eller i fylket. I Ålesund har det blant annet vært to episoder med slåssing, og et narkotikafunn hvor en person også ble kjørt til sykehuset etter overdose av GHB.

Her er hele nattens hendelser:

Molde kl. 21.25: Beruset mann i 40 årene nektet å forlate et utested. Mannen ble bortvist fra stedet og tok til fornuften og reiste hjem i drosje, melder politivakta.

Ålesund sentrum kl. 21.55: Melding om slåssing på et utested. Gjerningsmannen hadde forlatt stedet da politiet kom. Det ble gjort søk i byen og påtruffet mulig gjerningsmann som var overstadig beruset. Mannen nektet for involvering, men ble bortvist fra sentrum på grunn av beruselse. Ingen skadet under slåssingen.

Ålesund sentrum kl. 23.15: Melding om narkotikabruk på et hotellrom. Ved politiets ankomst ble det gjort funn av mindre mengde narkotika. Festdeltagerne sendt bort fra stedet. En person kjørt til sykehuset av ambulanse med GHB overdose. Politiet melder senere på kvelden at mannen kviknet til og ble kranglete på legevakta. Politiet bortviste han fra stedet.

Ålesund sentrum kl. 23.34: Politiet kontaktet av en mann som var slått i ansiktet av en for ham ukjent person i kø ved et utested. Mannen reiste til legevakta for sjekk av nese/ansikt. Politiet oppretter sak, og vil søke etter gjerningsmann.

Kristiansund kl. 23.26: Beruset mann i 20 årene, aggressiv og utagerende ovenfor politiet. Fremstilt for lege og deretter innsatt i drukkenskapsarrest. Anmeldes for forulemping av politiet.

Fosnavåg sentrum kl. 01.30: Melding om slåssing på stedet. Ved politiets ankomst var gjerningsmennene reist, og det var rolig på stedet. Ikke meldt om personskade ifm tumultene.

Ørsta sentrum: Klage på høy musikk/ festing fra ei leilighet. Politiet til stedet. Festdeltagerne bestemte seg for å forlate stedet. Natteroen har senket seg.

Eide sentrum: Politiet har vært på en privatfest, hvor noen av deltakerne skal ha kranglet/ knuffet. Ingen personskade, men festen avsluttet og parten reist hvert til sitt.