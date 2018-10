Skolestruktur i Fræna (enno ein gong)

Nyheter

No er det velfungerande, middels store skolar i Fræna med mange elevar som er tenkt lagt ned. I RB 13. og 15. sept. finn ein lesarinnlegg frå personar knytta til Haukås skole, som er den skolen som er tenkt skal motta elevane frå Malme, Sylte og Tornes, altså dei skolane som skal fjernast. Forslaget om berre å ha klassar på trinna 1-4 ser ein på som ikkje noko anna enn aktiv dødshjelp for skulane.

Det er nye byggjefelt i dei kretsane ein tenkjer å leggje ned skolar. Det er då truleg slik at elevtalet med tida heller vil stige enn minke, noko som gjer forslaget om nedlegging særs vanskeleg å forstå. Ikkje er det pengar å spare heller. Skal ein spare pengar, må ein i staden kaste blikket på ungdomstrinnet. Der har mange elever ønskje om meir samkvem med sine jamaldringar.

Det er ikkje måte på kor bra det skal bli med ein storskole på Haukås, forstår vi. Betre på mange vis, for lærarar, elevar, for foreldre. Betre utstyr, betre pedagogar, betre tilgang til helstenester, betre psykososialt miljø for alle elevtypar skal det bli. Mange, kanskje dei fleste av påstandane er høgst tvilsomme. Berre les kva Helge Sandøy skriv i sitt innlegg i RB laurdag 22. sept. Vil ein 6-7 åring få betre tilsyn og omsorg i friminutta ved ein skole med 600 elevar enn ved ein med ca 100? Ikkje mange trur det. Det blir krevd at elevane i kommunen skal ha eit ”likt skoletilbod”, kva no det er. Nokon ser ut til å tru at dersom det er kun ein skole, da blir tilbodet likt for alle elevar. Dei med erfaring frå skule veit at to klasser ved samme skule kan vere meir ulike enn om ein sammenliknar to klassar ved to ulike skolar!

No er det slik at også dei skolane som er tenkt avvikla har halde sine foreldremøte og gitt uttale om planane. Der var det ikkje mange røystene som støtta planane om at born frå 6 år og oppover skal bussast til og frå skole på Haukås, ein lite elev- og miljøvennleg transport. Ei flytting til Haukås vil føre til at små born må foreta mange vegkryssingar dagleg over sterkt trafikkert veg. Foreldra vil ikkje finne seg i å måtte uroe seg over at ungane er i stor livsfare på veg til og frå skolen. Situasjonen ved Malme, Sylte og Tornes i dag er slik at ein har godt utbygd gang- og sykkelvei. Storparten av elevane kan derfor dagleg gå/sykle til og frå skolen. Slik ønskjer ein fortsatt å ha det. Sentrale politikarar har etterlyst nettopp dette med meir frisk luft og uteaktivitetar til skoleborn. Ei flytting til ein storskole på Haukås vil slik sett føre til langt dårlegare tilhøve for elevane våre sett i det perspektivet.

Arealet som Haukås skole disponerer er altfor lite til den storsatsing nokon planlegg for, ein skole for ca 600 elevar. I dag prøver dei som planlegg nye skolebygg å sjå til at det er rikeleg med uteområde. Dette skortar det mykje på i dag på Haukås skole. Ved skolane på Tornes og Sylte er det i dag rikeleg med uteplass. Slik sett vil elevane i kretsane Sylte/Malme og Tornes oppleve ei flytting til Haukås skole som å gå frå noko som er veldig bra til noko mykje dårlegare. I tillegg kjem dette med elevtransporten.

Sylte skole har vore planlagt med ei moderat utbygging i nær to tiår. No er tida overmoden for å innfri løfta om utbygging av denne skolen. Grunngjevinga for utsetjinga i fjor haust var av økonomisk art. Dei som var redd for økonomien i fjor haust, er dei samme som no legg planar om storskole, kanskje med idrettshall, til kostnad på mange hundre millionar. Heng dette i hop, kor er frykta for pengebruken no?

Det beste for den kommunale økonomien er å halde på eksisterande struktur, gjennomføre planlagt utbyggjing på Sylte utan fleire utsetjingar. Malme skule kan ikkje brukast som naudløysing mykje lenger. Det å slukke lyset og spikre att dørene i fullt brukbare skolar (som treng litt vøling), for så å byggje stort og nytt i sentrum, er å sløse bort masse kommunale midlar.

Knut R. Sande

