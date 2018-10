Salah brøt Liverpools seierstørke

Nyheter

Med den knepne seieren unngikk Liverpool å gå en femte kamp på rad uten å vinne. Før landslagspausen hadde Jürgen Klopps menn to strake uavgjort i Premier League, mens det i mesterligaen ble tap for Napoli. I tillegg røk de ut av ligacupen etter tap for Chelsea.

Det var ingen velspilt kamp i flomlyset i Huddersfield lørdag kveld. Vertene var kompakte og nektet Liverpool å komme til mange sjanser, men i det 24. minutt greide de rødkledde å finne en åpning.

Xherdan Shaqiri ble servert ballen i mellomrommet av Joe Gomez, og til slutt kunne en iskald Salah sette ballen i nettet med høyrefoten. Et effektivt Liverpool-lag scoret på sin aller første sjanse.

Milepæl

Salah kom tilbake fra landslagspausen med en muskelskade. Den pådro han seg for Egypt i sluttminuttene av en 4-1-seier over Swaziland. Lårproblemene var ikke ille nok til at han gikk av glipp av lørdagens serieoppgjør. Scoringen var hans fjerde for Liverpool i høst.

Ifølge Opta var det Salahs 50. klubbmål i England. Den milepælen har han klart på bare 83 kamper. De to første målene scoret han for Chelsea i 2013/14-sesongen.

Også Virgil van Dijk kom fra landslagsoppdrag med skavanker (smerter i ribbeina), men i likhet med Salah var han i Jürgen Klopps startoppstilling. Det var derimot ikke Sadio Mané (brukket tommel) eller Naby Keita (hamstring), som begge er ute med hver sin skade siden forrige Premier League-runde.

Huddersfield spilte på det sikre, men var likevel ikke helt ufarlig på eget gress. Etter 32 minutter sendte Jonathan Hogg en suser i stolpen fra 25 meter.

Ville ha straffe

Vertene ropte på straffe noen minutter før pause. TV-bildene viste at ballen var så vidt innom hånden til James Milner, men dommer Michael Oliver mente det ikke var en straffbar hands.

Etter 64 minutter fikk Salah en god mulighet til å doble Liverpool-ledelsen. Etter en sprekk i Huddersfield-forsvaret løp han seg fri i bakrom og skjøt ballen like til side for mål.

På tampen fikk Huddersfield-innbytter Steve Mounié en kjempesjanse, men fra tre meter sparket han ballen langt over mål.

Manchester City topper Premier League på bedre målforskjell (10 plussmål) enn Liverpool. Tidligere lørdag vant den regjerende mesteren hele 5-0 hjemme mot Burnley. De to tetlagene står med 23 poeng etter ni runder.

Chelsea og Tottenham lurer rett bak. London-duoen har to poeng opp til tabelltoppen.

Huddersfield har fortsatt ikke vunnet en seriekamp denne sesongen. David Wagners mannskap ligger nest sist med sine tre poeng.