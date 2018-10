En person savnet etter båtforlis i Nordfjord

Nyheter

Meldingen om ulykken, som skjedde i Gloppenfjorden, kom rett før klokka 19 lørdag kveld.

– En båt har gått ned, og en person er savnet, forteller redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Et redningshelikopter, to luftambulanser og dykkere deltar i søket. Det gjør også redningsskøyta Halfdan Grieg, melder Redningsselskapet. I tillegg er ferja på strekningen Anda–Lote tatt ut av trafikk for å bistå, ifølge Vegtrafikksentralen vest.

De tre som klarte å komme seg i land, er fraktet til sykehuset i Nordfjordeid og betegnes som oppegående, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

– Vi har gode beskrivelser på hvor båten skal ha gått ned, men det er et stort område som skal gjennomsøkes, sier operasjonslederen.

Ifølge NRK er det uklart hva slags båt det er snakk om.