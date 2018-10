Nyheter

Flere reaksjoner ventes i Khashoggi-saken

Flere aktører har allerede kommentert Saudi-Arabias bekreftelse på at journalisten Jamal Khashoggi ble drept på konsulatet i Istanbul 2. oktober, angivelig i en slåsskamp.

Det er ventet at også flere aktører kommer på banen i kjølvannet av avsløringene, både internasjonalet og i Norge. Ikke minst vil det reises spørsmål om hvilke følger dette skal få for Saudi-Arabia.

Rogaland KrF holder ekstraordinært årsmøte

Rogaland KrF har ekstraordinært årsmøte for å avgjøre sitt syn på regjeringsspørsmålet og velge delegater til det ekstraordinære KrF-landsmøtet om to uker.

På det ekstraordinære landsmøte 2. november skal partiets veivalg tas. Debatten har rast i mediene og partiet etter at KrF-leder Knut Arild Hareide sa at han ønsker et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Valg i Afghanistan

Afghanere velger ny nasjonalforsamling i det krigs- og tørkerammede landet lørdag, bortsett fra i Kandahar-provinsen, der valget er utsatt med én uke som følge av drapet på politisjef Abdul Raziq torsdag.

I de fleste andre deler av landet skal imidlertid valget gå som planlagt selv om det raser kamper mellom Taliban og regjeringsstyrker i hele 20 av landets 34 provinser. Valget skulle opprinnelig vært holdt i juni 2015.

Frp og Venstre holder møter

Fremskrittspartiets landsstyremøte starter lørdag og varer fram til søndag. Det er ventet at partileder Siv Jensen skal holde tale fra kl. 11.30.

Venstre inviterer alle folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer til Landskonferansen 2018 på Hotell Bristol. Venstre-leder Trine Skei Grande holder tale fra kl. 12.10.

Norsk superduell i Premier League

Det er duket for norsk superduell lørdag klokka 16 når Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) og Southampton tar imot Joshua King (26) og Bournemouth.

– Det er fett å møte nordmenn. Det blir på en måte litt interne kamper mellom oss når vi møtes i Premier League, sier Elyounoussi til Dagbladet.