Nyheter

Saudi-Arabia erkjenner drap på Khashoggi

Saudi-Arabia bekrefter at journalisten Jamal Khashoggi ble drept på konsulatet i Istanbul, rapporterer det statlige nyhetsbyrået SPA.

Saudi-Arabia sier i en uttalelse at «de beklager på det sterkeste» at de drepte Khashoggi. De hevder den savnede journalisten ble drept i en slåsskamp på konsulatet.

Verden tror ikke på Saudi-Arabia

Senator Lindsey Graham er en av dem som stiller seg kritisk til at Saudi-Arabia først nekter for å ha noe med Khashoggis forsvinning å gjøre, for så å si at han døde i slåsskamp.

USAs president Donald Trump sier at Saudi-Arabias kunngjøring om dødsfallet er et «godt første skritt» i saken, men sier at det som skjedde er «uakseptabelt».

En omkom i frontkollisjon i Oppland

En person er omkommet og to kjørt til sykehus etter en front mot frontulykke på ved Tollersrud i Oppland fredag kveld. Den omkomne er føreren i den ene bilen. Han satt alene i bilen. De pårørende ikke er varslet.

De to skadde er menn, den ene er alvorlig skadd og brakt til Ullevål sykehus, den andre innlagt ved Lillehammer med lettere skader.

Seks evakuert etter boligbrann i Fredrikstad

Seks personer ble evakuert fra et brennende hus og nabobygg i Trosvikgata i Fredrikstad natt til lørdag. Én ble behandlet på stedet etter å ha fått i seg røyk.

Øst politidistrikt melder på Twitter at de rykket ut et kvarter før midnatt fredag, og brannvesenet hadde kontroll knapt en time senere. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Småfly nødlandet på motorvei

Et fly med to personer om bord måtte nødlande på motorveien i El Cajon i California fredag. Ingen ble skadd. Småflyet skal ha foretatt en trygg landing på motorveien, som ligger øst for San Diego.

I flyet satt en 25-årig pilot og en 36 år gammel pilotstudent. Ifølge bilder og video tatt av bilistene på motorveien, skal de ha landet mellom bilene som kjørte på veien.

Ruud videre til semifinale

Casper Ruud slo hjemmehåpet Brayden Schnur 2-1 i en jevnspilt kvartfinale i challengerturneringen i Calgary natt til lørdag.

Ruud tapte det første settet 4–6 til Schnur. Men i andre sett tok Ruud grep da han fikk mulighet til å stjele Schnur sitt fjerde servegame etter flere dobbeltfeil. Deretter servet han inn 6-3, relativt problemfritt. Siste settet vant han 6-4.