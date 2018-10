Politiet lå på hjul i over fem kilometer etter en trailer som røykla hele Holmemstranda

Nyheter

Politibetjentene Rune Huse og Per Kristian Sporsheim jobber i UP, og var på vei tilbake til Åndalsnes etter å ha vært i Molde i forbindelse med en rettssak. Etter å ha tatt ferja fra Sølsnes til Åfarnes, merket de en mistenkelig lukt som spredte seg bak en trailer.

De to kollegene så den sorte røyken som kom fra bilen. Den ble også observert av andre trafikanter da den kjørte innover Holmemstranda. Da var det bare å slå på sirener og forsøke å få stoppet traileren for de to kollegene i UP. Det skulle ta fem kilometer før de fikk stanset traileren.

– Hva er det som har skjedd?

– Dekket har eksplodert. Det er det som har forårsaket at traileren røykla halve bygda der den kjørte mot Åndalsnes fremst i ferjekøa, sier Rune Huse til Rbnett.

– Kunne det blitt brann?

– I verste fall, så kunne det kanskje det. Han kan i hvert fall ikke kjøre videre før han får skiftet dekket på bilen, sier Huse. Politibetjentene sjekket sjåførens papirer, og alt var i orden.

– Vi har også tatt en alkotest, og den var negativ. Så nå må sjåføren vente på assistanse for å få skiftet dekk, sier Huse.

Rbnett har også vært i kontakt med sjåføren, som ikke merket at noe var galt med traileren.

– Nei, jeg merket ikke noe før jeg hørte sirenene komme opp på sida av traileren, forteller han.

Sjåføren har ringt kontoret i firmaet han kjører for, og de vil sørge for en servicebil, slik at han får skiftet dekk og kan kjøre videre.

– Det er et ubeleilig uhell, og jeg får bare vente her jeg står. Heldigvis står jeg på en oversiktlig plass, og får forsøke å slå meg til ro inntil servicebilen kommer, sier sjåføren.