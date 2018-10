Krever flere oppgaver til regionene

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) la fredag fram stortingsmeldingen om hvilke oppgaver landets elleve nye storfylker skal få.

De nye fylkene får større ansvar for blant annet samferdsel, kompetanse og næringsutvikling. Men om de virkelig store oppgavene innen barnevern og kulturinstitusjoner også skal overføres, skal utredes videre.

KS er klar på at utredningene bør munne ut i flere oppgaver til fylkene.

– Det er svært viktig at overføring av oppgaver til fylkene ikke ender med regjeringens konkrete forslag. KS forventer at Stortinget sørger for at videre utredninger ender i tydelige oppgaver til fylkene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

– Hvis alt som skal utredes på ulike felter ender med en overføring av oppgaver, er det betydelig. Men ender utredningene med ingenting, vil det ikke være så mye igjen, legger hun til.

Vil gi mer

Fredag gikk Mæland langt i å love at resultatet blir at enda flere oppgaver overføres.

– Intensjonene våre er veldig tydelige. Dette er starten på noe som skal videreutvikles. Vi skal overføre ytterligere oppgaver fra staten til fylkeskommunene, sa Mæland.

Oppgavemeldingen bygger på avtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti.

– Fylkeskommunene blir større og skal få bedre muligheter til å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter. Derfor får de nå større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling, sier Mæland.

Fylkeskommunene skal blant annet overta planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesveiene.

– Makkverk

Regjeringens oppgavemelding betyr ingen stor overføring av makt, midler eller arbeidsplasser til fylkene, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Regjeringen påstår at reformen er en stor satsing på fylkene, men i realiteten er dette kun et sentraliserende makkverk, sier Vedum i en pressemelding.

Fylkessammenslåingene vil ifølge Vedum føre til at videregående skoler, veier og bredbåndsutbygging nedprioriteres og svekkes over store deler av landet.

Senterpartiet har fremmet forslag om å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark og det nye Viken. Denne uka gikk partiet et skritt videre ved å foreslå også stans i sammenslåingen av en rekke andre fylker.

– Vi kommer til kjempe mot regionreformen og sentraliseringen helt til siste slutt, skriver Vedum.

– Opp til fylkene

Mæland avviser kritikken fra dem som hevder reformen i realiteten vil bli en sentraliseringsreform, men sier det er opp til fylkene å avgjøre hvor de lokaliserer oppgaver og kontorer.

– Jeg tror fylkeskommunen er opptatt av å være nærmest mulig innbyggerne. Jeg har tillit til at de organiserer seg på den måten som er best for hver enkelt fylkeskommune. Min oppgave er å flytte oppgaver fra staten til fylket, sa Mæland.

Stortinget har vedtatt at landet skal ha elleve fylker fra 1. januar 2020. Men særlig i Finnmark har motstanden vært stor. Så sent som torsdag opprettholdt fylkestinget et vedtak om å nekte å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåing med Troms. Samtidig fikk fylkesadministrasjonen beskjed om å utrede et forslag til prosessvarsel, et første skritt i en mulig rettsprosess for å stanse sammenslåingen.

