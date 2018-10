Aker BP dobler driftsresultatet i tredje kvartal

Nyheter

Oljeselskapet hadde driftsinntekter på 1 milliard dollar i tredje kvartal i år, mot 596 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsresultat før ned- og avskrivinger (EBITDA) steg fra 395 millioner dollar i fjor til 735 millioner dollar i tredje kvartal i år.

– Inntektene ble positivt påvirket av økte olje- og gasspriser, poengterer selskapet i kvartalsrapporten. Aker BP solgte nordsjøolje for 78 dollar fatet i kvartalet – mot 55 dollar per fat i 2017 – og en standard kubikkmeter gass for 30 cent, 10 cent mer enn in 2017.

Driftsresultatet endte på 548 millioner dollar i kvartalet, omtrent dobbelt så mye som i 2017, da det var på 219 millioner dollar, mens resultat etter skatt endte på 125 millioner dollar. Før skatt fikk selskapet et overskudd på 490 millioner dollar, mot 209 millioner dollar i fjor.

Så langt i år har Aker BP et driftsresultat på 1,6 milliarder dollar, og et resultat etter skatt på 422 millioner dollar. Resultat før skatt så langt i år er på 1,4 millioner dollar.