Refleksdagen: Seks av ti fotgjengere har opplevd farlige situasjoner i mørket

Undersøkelsen som er gjennomført av Kantar TNS for Trygg Trafikk og Sparebank 1 Forsikring i forbindelse med refleksdagen 18. oktober, viser også at nesten seks av ti norske fotgjengere har opplevd farlige trafikksituasjoner i mørket.

Likevel er det kun én av ti som alltid husker å bruke refleks når de ferdes i mørket. Det til tross for at 88 prosent svarer at det ville ha stor positiv effekt dersom flere fotgjengere brukte refleks.

– Det er paradoksalt at vi forstår så godt at refleks virker, men likevel lar det være, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.