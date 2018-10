Dyrt kull gir høye strømpriser tross masse regn

Nyheter

De norske kraftprisene for tredje kvartal er 85 prosent høyere enn prisen for tilsvarende periode i fjor. For Norden som helhet er det rekord, her er det registrert høyeste pris på 20 år.

Juli i år var den tørreste måneden siden målingene startet i 1900. Det ble dermed veldig lite vann til kraftmagasinene.

– Vannmangelen var så stor at forventningen til nordiske kraftpriser gjennom vinteren på et tidspunkt lå over det forventede nivået på tyske kraftpriser. Dette ville ført til netto import i Norden fra Tyskland i løpet vinteren, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Høye kullpriser

Samtidig har kullprisen vært på det høyeste på fem år. Prisen på CO2 var også tredoblet sammenlignet med i fjor.

Prisene falt kraftig mot slutten av kvartalet etter at både august og september bød på rekordmye regn og magasinene ble fylt opp. Likevel er det ikke nok for å få kvartalssnittet ned på fjorårets nivå.

– Vi kommer ikke unna prispåvirkning fra kontinentet der det fortsatt er høye kull-, gass- og CO2-priser. Kraftprisen i vinter ser likevel ut til å bli lavere enn det vi fryktet tidligere i sommer, sier Willumsen.

Utenlandskablene

Samtidig viser NVEs kraftmarkedsanalyse at utenlandskablene – NSL-kabelen til England og Nordlink til Tyskland, på 1.400 megawatt hver – vil føre til en økning i kraftprisene i Sør-Norge med 3 øre per kilowattime i 2030, skriver Europower.

Prispåvirkningen ser ifølge analysen ut til å være størst i Sør-Norge. I Midt- og Nord-Norge ser prisøkningen ut til å ligge på 1–2 øre, ifølge NVE.

I fjorårets analyse ble kraftprisøkningen beregnet til å bli mellom 1 og 2 øre per kilowattime i Sør-Norge i 2030. Endringene i den beregnede priseffekten av utenlandskabler henger ifølge NVE sammen med at det antas å bli et høyere kraftoverskudd i Norden i 2030 enn det som ble lagt til grunn i fjor. Her er mer vindkraftutbygging utslagsgivende.