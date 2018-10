Nyheter

Riksrevisjonen legger fram rapport

Riksrevisjonen offentliggjør årlig revisjon og kontroll for budsjettåret 2017, samt oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram resultatene klokka 13. Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan som kontrollerer at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

EU-toppmøte fortsetter

Siste dag av toppmøtet i Brussel der EUs stats- og regjeringssjefer er samlet for å diskutere brexit-forhandlingene.

Onsdag konkluderte EUs ledere med at forholdene likevel ikke ligger til rette for et avsluttende toppmøte om brexit i november, på grunn av mangelen på «avgjørende framskritt» i forhandlingene.

Afghanistan holder valg tross frykt for nye blodbad

Valget i Afghanistan skal gjennomføres selv om kandidater, journalister og velgere mange steder risikerer livet.

Valget i Afghanistan skulle opprinnelig ha vært holdt for over tre år siden, men det er blitt utsatt flere ganger på grunn av politisk lammelse, kamper og terrorangrep. Av de nær 7.400 planlagte valglokalene vil over 2.000 måtte holde stengt. Det vil samtidig utstedes nærmere 55.000 soldater. Det betyr at svært mange velgere ikke får anledning til å stemme.

Fengslingsmøte for spionsiktet russer

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil be om forlenget varetektsfengsling av den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev (51).

Botsjkarev har forklart seg om flere nye mistankepunkter i avhør med PST. Han vil begjære seg løslatt under fengslingsmøtet torsdag, ifølge hans advokat Hege Aakre. Fengslingsmøtet starter Oslo tingrett klokka 8.30.

Møte i Finnmark fylkesting

Fylkestinget i Finnmark har todagers møte i Vadsø. På saklisten står blant annet en lovlighetsvurdering av fylkestingets vedtak om ikke å velge medlemmer til fellesnemnda med Troms.

Et flertall av finnmarkingene som deltok i en folkeavstemning, sa nei til sammenslåing. Finnmark fylkesting nektet i juni å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen. Kommunaldepartementet har fastslått at dette vedtaket er lovstridig.