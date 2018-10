Støre i strupen på Jensen for økt makspris

Nyheter

– Barnehageprisene har økt med over 700 kroner per barn per måned med Siv Jensen som finansminister, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i den muntlige spørretimen.

– Hvorfor har denne regjeringen hvert eneste år gjort det dyrere for vanlige barnefamilier å ha barna sine i barnehagen? ville han vite.

Jensen viste til at Norge har blant verdens «aller beste ordninger for barnefamilier» og mener budsjettforslaget har «en grunnleggende sosial profil».

– Det viktigste vi gjør for å redusere barnefattigdom, er å sørge for at begge foreldrene kommer i jobb. Vi vet at mange fattige barn er fra innvandrerfamilier hvor bare en av foreldrene jobber, sa Jensen.

Støre viste til Jensens uttalelse tidligere om at økningen i maksprisen er grei fordi den gjelder de av oss som har romslighet til å betale.

– Det vi har gjort, har vært en riktig omfordeling, sa Jensen, som minnet om at økningen er gjort for å gjøre barnehage billigere for de familiene med aller dårligst råd.