Solberg unnskylder Norges behandling av kvinner etter krigen

Nyheter

– En god unnskyldning kan ha mye kraft. En unnskyldning kan bety at grupper får svar på behandlingen av dem, sier leder Guri Hjeltnes ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) til NRK.

Hun forklarer at selv om myndigheten som kommer med unnskyldningen eller beklagelsen, ikke selv var ansvarlig for det som skjedde, kan en velformulert og god unnskyldning gjenopprette ære og identitet ved at det erkjennes skyld og feil.

Hårklipp

Statsminister Erna Solberg kommer med Norges offisielle unnskyldning i anledning at menneskerettighetserklæringen er 70 år. Den er basert på en utredning fra HL-senteret.

Titusener at norske kvinner som hadde hatt et forhold til men i tysk tjeneste og noen ganger fått barn med dem, ble internert og fratatt statsborgerskapet etter krigen.

Noen opplevde hevnaksjoner og ble tatt av gatas justis og fikk tvangsklippet håret.

Forskningsmidler

Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinner det dreier seg om, men det er anslått mellom 40.000 og 50.000. Det er registrert mellom 10.000 og 12.000 norsk-tyske barn

– Flere tusen kvinner som ble kalt «tyskerjenter» eller «tyskertøser», ble internert, fratatt statsborgerskap og sendt ut av landet. Uten lov og dom. Norske myndigheter behandlet dem på en uverdig måte. Rettsstaten sviktet dem, sier Solberg.

Det følger forskningsmidler, men ikke personlige erstatningsbeløp med unnskyldningen. Samtidig trekker Solberg fram at dette vil gjøre det lettere å få billighetserstatning.