Skjerf som varmer

Skjerfene er strikket på en egen strikkedugnad.

– Hva gjør dere i dag?

– I dag henger vi opp skjerf rundt omkring i byen, sier varaordfører Sidsel Rykhus. Hun er aksjonsleder i Molde for årets TV-aksjon. I år går inntektene til Kirkens Bymisjon. Også skjerfdugnaden er Kirkens Bymisjon sitt initiativ.

De som trenger det

Skjerfene skal deles ut lokalt. Varmestua til Frelsesarmeen i Molde får skjerf som de kan dele ut til noen som trenger det. Resten skal pryde byen en kort stund.

– Hvorfor henger dere opp disse skjerfene?

– Vi gjør det for å støtte Kirkens Bymisjon, og for å gi skjerfene til noen som trenger dem, sier Rykhus. Tanken er at skjerfene ikke skal bli hengende – men at de skal få nye eiere. Også flere andre byer i Norge har tilsvarende aksjon.

– Hvem kan ta disse skjerfene?

– Alle som føler at de trenger et skjerf kan ta et, og spesielt de som trenger litt varme før jul.

Dugnad

Det var 20. september i år at Rykhus gikk ut og oppfordret alle som ville om å delta i en strikkedugnad.

– Hvor mange skjerf har dere fått inn til nå?

– Vi har fått stor hjelp og vi nærmer oss 100 skjerf akkurat nå, sier Rykhus.

– Hva synes du om denne aksjonen?

– Jeg synes at Kirkens Bymisjon gjør en kjempejobb med denne aksjonen. De hjelper personer som trenger litt hjelp.

– Hva skal folk tenke på når de ser skjerfene som henger rundt omkring?

– Da skal man tenke på at noen har strikket det for å hjelpe noen, og også gjerne tenke på kirkas bymisjon.

– Det er TV-aksjon på søndag – er dere i rute?

– Nei. Vi trenger flere bøssebærere. Vi trenger omtrent 150 flere. Alt man trenger å gjøre er å gå inn på blimed.no og melde seg på. Du bruker ikke mer enn et par timer av dagen din, og det du gjør gleder mange, oppfordrer aksjonslederen.