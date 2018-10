Jobber på spreng for å få nok bøssebærere

Nyheter

Aksjonen er nå på søndag og går til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Varaordfører Sidsel Rykhus leder arbeidet med å organisere den årlige dugnaden i Molde. Komiteen jobber på spreng med å få nok bøssebærere til aksjonsdagen 21.oktober.

-I Norge i dag er det altfor mange som opplever å stå utenfor. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er så viktig. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, sier Rykhus.

De som vil være bøssebærere kan melde seg via nettsedet for aksjonen, blimed.no

-TV-aksjonen er helt unik i verdenssammenheng. Da samles hele Norges befolkning for en viktig sak én søndag i oktober. Kongefamilien, statsministeren, næringsliv, organisasjoner, trossamfunn og mannen i gata bidrar alle til å skape et varmere og mer inkluderende samfunn, sier Rykhus.

I år har komiteen hatt oransjeskjerfaksjon. Skjerfene skal prege bybildet.

– Det er kommet inn veldig mange skjerf, det er jeg stolt over. De skal vi henge ut rundt i byen i dag og resten av uka. Der kan folk plukke seg et skjerf, sier Rykhus.