Nyheter

EU-toppmøte i Brussel

Stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte i Brussel hvor brexit-forhandlingene er hovedtema.

Forhandlingene mellom Storbritannia og EU ser ut til å være fastlåste, etter at det ikke ble noen enighet under forhandlingene mellom britenes brexitminister Dominic Raab og EUs sjefforhandler Michel Barnier i helgen. EU-president Donald Tusk sa tirsdag at han ser få lyspunkter i forhandlingene og har bedt statsminister Theresa May om å legge konkrete forslag på bordet.

Storkammerhøring om norsk barnevernssak

Norsk barnevern blir satt under lupen når Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) behandler en sak der en ung mor mistet omsorgen for sin sønn.

Saken ble behandlet i EMD i Strasbourg i fjor, men nå skal den behandles på nytt av domstolens høyeste instans – storkammeret. Saken gjelder en kvinne i 30-årene som ble fratatt sønnen sin i 2008 fordi mødrehjemmet hun bodde på mente hun ikke forsto barnets behov.

Pompeo i Tyrkia

USAs utenriksminister Mike Pompeo drar rett fra Saudi-Arabia til Tyrkia for å diskutere journalisten Jamal Khashoggis forsvinning.

De siste to dagene har tyrkiske etterforskere gransket både konsulatet og konsulens residens i Istanbul på jakt etter svar i saken. Pompeo hevdet etter besøket I Riyadh at Saudi-Arabia vil gjøre det de kan for å løse gåten og stille de skyldige til ansvar. President Donald Trump varsler snarlige svar i saken.

Statsministeren på markering

I anledning at menneskerettighetserklæringen er 70 år inviterer regjeringen til et arrangement om kvinners situasjon i krig og konflikt.

Som en del av markeringen vil statsminister Erna Solberg framføre statens offisielle unnskyldning til flere titusener av kvinner som hadde forhold til menn som var i tysk tjeneste under andre verdenskrig, skriver Aftenposten.

Kongeparet på tur i Kina

Kongeparet, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fortsetter statsbesøket i Kina.

I dag går turen til Shanghai hvor bærekraftige hav vil være et overordnet tema for møter med næringsliv, akademia og andre organisasjoner. Det norske besøket i Kina varer fram til fredag