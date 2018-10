Bondevik imøtegår Willochs Hareide-kritikk

Nyheter

– Når Willoch er så opptatt av at Frp er et annet parti enn før, tenker han nok hovedsakelig på økonomisk politikk – men det er ikke KrFs hovedproblem med partiet, sier Bondevik til Vårt Land.

Bondevik har også tidligere støttet Hareides linje og hadde egentlig ikke tenkt å si noe mer enn det, men han føler et behov for å kommentere Willochs utspill der han refset Hareide for å ville sitte i regjering med Ap og Sp.

– Når så mange Høyre-folk, blant andre Willoch, går inn i KrFs interne debatt, føler jeg behov for å uttale meg, sier Bondevik, som understreker at han har all mulig respekt for Willoch, men at han bedriver en «selektiv historieskriving» når han søndag sa til VG at Hareide svikter velgernes forventninger med sitt veivalg.

Bondevik peker på at Hareide før valget sa at KrF ville frede statsminister Erna Solberg, men ikke i fire år.

– Det er umulig å vite hva KrF-velgerne stemte ut ifra. Men jeg vil tro jeg kjenner disse velgerne minst like godt som Willoch, og jeg tror de stemte ut ifra Hareides utsagn, sier han.

Bondevik sa selv nei til å gå i regjering med Ap to ganger, men synes likevel ikke det er noen dramatisk endring å velge å gå i regjering med Ap og Sp. Han peker blant annet på at Sp er det partiet som står nærmest KrF i familiepolitikken, mens med Frp er områder som aktiv dødshjelp, søndagsåpne butikker, alkoholpolitikken og sexkjøpspolitikken vanskelige temaer.