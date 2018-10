Nyheter

Statens vegvesen Møre og Romsdal melder tirsdag ettermiddag at de har holdt trafikkontroll ved Bergsøya kontrollstasjon. I løpet av kontrollen ble en sjåfør av et vogntog tatt for å ha forfalsket førerkortet sitt.

– Statens vegvesen betrakter dette som meget trafikkfarlig, fordi han kjører vogntog uten å ha førerkort eller opplæring, heter det fra Vegvesenet.

Mannen fikk naturlig nok ikke kjøre videre, og forholdet er anmeldt. Vogntoget er registrert i utlandet.