Setter ned farenivået til gult

– Det gikk flere større steinsprang i går, mandag, og natt til i dag. Hastighetene minker, og er nå rundt 12 cm/døgn i øvre del og 2,5 cm/døgn i den nedre delen. I følge værvarselet skal det bli kjølig de kommende dager, og begrenset med nedbør. NVE mener at det ikke er fare for et fjellskred fra Veslemannen nå, og setter dermed farenivået ned til gult. Det kan fremdeles gå steinsprang i området som følge av bevegelser i fjellpartiet, sier Lene Kristensen, geolog i NVE.

Veslemannen har hatt rødt farenivå siden 9. oktober. Årsaken har vært nedbør og økte temperaturer som medførte kraftig snøsmelting og markant økt bevegelse i fjellpartiet. Etter hvert smeltet mesteparten av snøen i området, og bevegelsene minket sakte, men var fremdeles store. Nedbør søndag 14. oktober og natten til mandag førte igjen til økte hastigheter i øvre og nedre del.

På pressekonferansen tirsdag formiddag opplyser geolog i NVE, Gustad Pless, at farenivået vurderes fortløpende.

– Det er meldt lite nedbør, og fjellet er stabilt. Vi må se hvordan temperaturen utvikler seg fram mot helga, sier han.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, forteller at beboerne under Veslemannen fikk beskjed om nedjusteringen av farenivået for en time siden.

– De er glad og letta, og kan få flytte hjem igjen i formiddag, hvis de ønsker det, sier han.

Opphever ferdsels- og oppholdsforbud

Politimesteren i Møre og Romsdal opphever ferdsels- og oppholdsforbudet under Veslemannen.

Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen. Forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Raumabanen kan gjenoppta normal trafikk.