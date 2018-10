Annonsørene svikter TV-kanalene

Nyheter

Det er nye tall fra Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen som viser at TV-gruppen (lineær TV) i september i år har en markedsandel på 37 prosent, mens den i fjor lå på 39,3 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen er overrasket over tallene og mener at en av årsakene kan være at annonsørene ikke har hatt troen på TV-satsingene som er blitt lansert i høst.

Overgangen fra NRK til TV 2 har for eksempel vært svært dårlig for talkshow-kongen Fredrik Skavlan, som har mistet flere hundre tusen seere.

Samtidig puster internett nå TV i ryggen. Annonsemarkedet på nett økte med 8,5 prosent i september og ligger an til å gå forbi TV som den største annonsekategorien i løpet av året. Det er i så fall for første gang. Internett har nå en markedsandel på 35,9 prosent.

– Det kommer til å bli en milepæl, og noe vi har ventet på i mange år. Jeg tror dette skjer i 2018. Men det vil bli ekstremt jevnt de kommende månedene, sier Jarle Thalberg i mediebyrågrupperingen Group M til avisen.

Også radiostasjonene sliter med å få inn annonsekroner. I september i år falt annonseinntektene med 10,6 prosent for dette markedet.