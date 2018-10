Tror på løsning for togtrafikken

Nyheter

På en pressekonferanse mandag klokka 18 opplyste ordfører at kommunen har vært i møte med politiet og NVE mandag for å få til en løsning som gjør at trafikken på Raumbanen ikke stopper opp på grunn av rasfaren fra fjellpartiet Vesemannen.

Vil ha lysregulering

– Politimesteren er positive å finne en løsning der togene kan gå også ved rødt farenivå. Dette vil vi ta videre med Green Cargo, Banenor og NSB, sa Hustad.

På sikt håper han på en automatisk varsling ved lyssignal direkte koblet til NVEs målestasjoner i fjellet.

La ned godstrafikken

Ved rødt farenivå for ras fra fjellet, har all trafikk på Raumabanen stoppet opp. Ordfører Hustad er klar på at buss for tog-tilbudet mellom Åndalsnes og Dombås er en dårlig løsning.

– Så spørs det om dette også er nok til å få Green Cargo til å revudere sin beslutning om å legge ned godstrafikken, sa Hustad.

Green Cargo varslet fredag at de legger ned godstrafikken på Raumabanen.