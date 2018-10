Statsråder orienterer om regjeringens oppfølging av Tolga-saken

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) vil gi orienteringen sammen med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sendte fredag ettermiddag over sin rapport om den såkalte Tolga-saken til Kommunaldepartementet. Mæland hadde helgen før bedt om en redegjørelse i løpet av uka.

Johnsen mener saken bør granskes nærmere og har rådet departementet til å foreta en uhildet gjennomgang av hele saken.

– Det har kommet opp mange spørsmål som vi føler det ikke er svar på, sa Sigbjørn Johnsen til NRK forrige uke.

Fylkesmannen har vurdert hvordan Tolga kommune har håndtert saken, en tilsynssak mot en tidligere kommunelege i kommunen og behandlingen av vergemål.

Ifølge VG vurderer Mæland sammen med Høie og Wara å be om en uavhengig gransking av saken.

Det var VG som lørdag 6. oktober publiserte en reportasje om de tre brødrene fra Tolga kommune i Østerdalen som de har fulgt det siste året. Brødrene ble i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år. Diagnosene ble også brukt til å sette brødrene under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som i forrige uke.