Se pressebrief om Veslemannen i opptak her

Nyheter

TV-sendingen leveres i samarbeid med NRK Møre og Romsdal.

Oppdateringen om Veslemannen ble presentert av geolog Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE, og ordfører Lars Olav Hustad i Rauma.

– Nesten Costa del Sol

Hustad ønsket velkommen med å opplyse at det i Rauma søndag morgen er rundt 20 grader, «nesten Costa del Sol», før geolog Blikra fikk ordet:

– Oppe ved Veslemannen er det mellom 13 og 14 varmegrader, men Costa del Sol er å ta litt hardt i – det har vært mye vind og sterke vindkast der opp i natt, sa han.

Den høge temperaturen, uvanlig for denne tida av året, har gjort at det har forsvunnet mye snø fra fjellet de siste døgna.

– Så bevegelsene har avtatt litt, nå er de under 15 cm i døgnhastighet, sa Blikra.

«Bremseklossen» holder stand

Den nedre delen av fjellpartiet, den store kolossen i front, den står og holder igjen massene. Der er det fortsatt litt under 2 cm i døgnet, ifølge geologen.

Kan være siste mulighet for ras

Fra kl. 14-15 søndag er det meldt mellom 15 og 25 mm regn, men Blikra viser til at det ofte blir mindre nedbør enn det som varsles.

– Dette er den siste nedbøren med regn som er varslet i langtidsperioden. I morgen er det meldt varmt, men så meldes kaldt og snø. Dermed kan dette godt være siste mulighet til å få ned raset, i denne omgang, sa han.

Rødt farenivå opprettholdes fordi bevegelsene i det ustabile fjellpartiet fortsatt er over terskelverdiene for rødt farenivå.

– Sjøl om bevegelsene har avtatt, er det mye som skjer der oppe ennå, sier Blikra.

Ordfører Hustad opplyste at man ser an om det blir behov for ny pressebrief senere søndag.

Fortsatt rødt farenivå innebærer at beboerne under Mannen fortsatt må være evakuert.

Steinsprang også sist natt

NVE meldte følgende i pressemelding søndag kl. 9.35:

«Hastigheten er svakt avtagende i øvre del av fjellpartiet, men uendret i nedre del. Sivilforsvaret har også i natt hørt steinsprang fra fjellsiden. NVE opprettholder rødt farenivå.

I øvre del av fjellpartiet har hastigheten minket noe, og er nå i underkant av 15 cm i døgnet. I frontpartiet er hastigheten uendret, og er i underkant av 2 cm i døgnet.

Høy temperatur og vind har gitt effektiv snøsmelting de siste dagene. Siden det nå er mindre snø i terrenget, kommer det mindre vann ned til Veslemannen. Det er meldt regn fra i ettermiddag, sier geolog Ingrid Skrede i NVE.»

Dagsrapporter for Veslemannen blir publisert her.