Fire tenåringer utfor på Julsundet etter vannplaning

Seint lørdag kveld fikk politiet melding om et trafikkuhell på Hollingen i Aukra, et par hundre meter sør for avkjøringa til Aukra-ferja.

Ingen av ungdommene framsto som skadd, men ble likevel sendt til legevakt for sjekk, opplyser politiet.

– En medvirkende årsak til uhellet var nok vannplaning - det var eksteme mengder vann i veibanen, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Strekninga der uhellet skjedde, var en slak sving i en 80-sone, og bilen kom kjørende i retning fra Molde.

– Til alt hell kræsjet de ikke inn i noe da de havnet utfor veien, og ingen airbag ble utløst, sier Ferstad.

Alle brukte belte, og politiet har ingen mistanke om ruskjøring.

De fire i bilen var to gutter og to jenter, alle i slutten av tenårene, og alle med adresse i Molde.