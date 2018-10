22 personer innestengt på hyttefelt i Skjåk

Nyheter

– Vi har vært i kontakt med hyttefolket, og de var samlet på Sota sæter søndag formiddag. Alt er vel med dem. En person er for øvrig blitt hentet ut med politihelikopter som et forebyggende helsetiltak, sier Skjåk-ordfører Elias Sperstad (Sp) til Gudbrandsdølen Dagningen.

Overfor NRK betegner han området for nærmest et katastrofeområde.

Mellom 70 og 80 hytter ligger i hyttefeltet som nå er avsperret fra omverden etter at Dyringsbrua ved Liavassosen.

De gjenværende på hyttefeltet oppholder seg der inntil videre.

Hittil er totalt elleve personer evakuert i Skjåk.

Et helikopter har rekognosert for å få oversikt over flomområdet.

– Ved rekognoseringen ble det oppdaget at 16 hus ved Nordre Dalane står i fare for å bli rammet av flommen. Beboerne har fått tilbud om evakuering. De ser det an, sier Sperstad.

Ber folk holde seg unna bruer i Ottadalen

Nå ber Vegvesenet folk holde seg unna bruer i Ottadalen. Flere bruer i Skjåk og Lom har fått store skader på grunn av flommen.

Den store vannføringen i Ottavassdraget har satt alle fylkesveier i Skjåk under vann søndag. Samtidig er situasjonen kritisk for flere bruer i Lom og Skjåk.

Søndag ble Dyringsbrua i Skjåk tatt av vannmassene, og det er fare for at flere bruer kan lide samme skjebne.

– Vi har alt personell ute for å begrense skade og ivareta bruer og veinett, sier seksjonsleder Ole Einar Fossen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Driftsentreprenøren Mesta har hatt folk ute siden i natt, og Vegvesenet har også hatt egne folk ute for å støtte entreprenøren siden søndag morgen.

– Vannmassene er større enn i en vanlig vårflom og utgjør en ekstrem påkjenning for bruene våre. Vi jobber nå for fullt med å begrense skadene på bruene. Marlo bru i Skjåk vet vi har fått store skader på grunn av den ekstreme påkjenningen, sier Fossen.

Det er ingen øst-vest-forbindelse gjennom Ottadalen nå, i og med at fylkesvei 55 over Sognefjellet også er stengt, i tillegg til riksvei 15. Alternativ rute er E136 gjennom Romsdalen eller E16 Valdres via fylkesvei 51 over Valdresflye.