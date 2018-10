Åndalsnes på varmetoppen i Norge i natt

Det er yr.no som opplyser dette søndag morgen, i en oversikt over de varmeste stedene i Norge mellom kl. 20 lørdag kveld og kl. 08 søndag morgen.

Tafjord er på «hetetoppen» med 25,4 grader - etter at vinden dreide og tempen steg fra 10,9 grader klokken 02 til 25,1 grader klokken 03.

Åndalsnes er notert med 24 grader. Ørskog, Surnadal og Valldal ligger også på topp fem i Norge siste halve døgn.

