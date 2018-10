Russebil av vegen - seks til helsesjekk

Nyheter

Litt før klokka 02.30 natt til lørdag fikk politiet melding om at en russebil hadde kjørt av vegen på Batnfjordsøra.

- Det var seks personer i bilen, alle født i 1999. Ingen av dem ble alvorlig skadd, men de ble tatt med til sjukehus for helsesjekk, opplyser Per Åge Ferstad ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett lørdag morgen.

Ungdommene er heimehørende i Gjemnes, ifølge politiet.

- Trafikkuhellet skal ha skjedd da et hjul på bilen kom utfor vegen, og bilen skjenet ut i grøfta. Det ble en del skade på bilen, så det ble nødvendig med bilberging, sier Ferstad.

Politiet oppretter sak, men det er ikke mistanke om ruskjøring, opplyser Ferstad.