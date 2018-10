Nyheter

Saudi-Arabia under press etter Khashoggi-forsvinning

Presset mot Saudi-Arabia øker etter at journalisten Jamal Khashoggi forsvant under et besøk på landets konsulat i Istanbul.

En delegasjon fra Saudi-Arabia innleder lørdag samarbeid med tyrkiske myndigheter, angivelig i et forsøk på å oppklare forsvinningen.

Kongeparet på statsbesøk i Kina

Kong Harald og dronning Sonja fortsetter sitt statsbesøk i Kina.

Lørdag besøker de Mogao-grotten i Dunhuang, som huser en unik samling buddhistisk kunst, og deretter møter de pressen.

Massedemonstrasjon i Berlin

Titusenvis av mennesker ventes å delta i en stor massedemonstrasjon i Berlin mot hat-retorikk og det innvandringsfiendtlige tyske partiet AfD.

Demonstrasjonen arrangeres av flere antirasistiske grupper og fikk fredag støtte av Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

Kvinneprotest mot Trump

Flere tusen kvinner ventes å delta i en demonstrasjon mot president Donald Trump utenfor Det hvite hus for å protestere mot den omstridte utnevnelsen av Brett Kavanaugh til ny høyesterettsdommer.

Trump svarer på de stadige demonstrasjonene med å foreslå å gjøre det vanskeligere å demonstrerer foran Det hvite hus.

KrF holder landsstyremøte

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har nytt møte om det omstridte veivalget når det gjelder regjeringsdeltakelse.

Landsstyret har allerede bestemt hvordan rekkefølgen skal være på avstemningene under partiets ekstraordinære landsmøte 2. november, der veivalget skal drøftes og fastspikres.