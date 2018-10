– Når min sindige morfar sa «no e i forterenes», då skulle ein ta seg i akt.

Nyheter

Morfar Ole Hol var ein roleg og sindig kar. Men stundom kunne det kvessa til i det elles så milde andletet, og då skulle ein ta seg i akt. Det hende ikkje ofte. Men ein sjeldan gong vart noko for mykje for denne liabonden òg, og då sa han: No e i forterenes.

Ja, og med slike smale e-ar mellom leppene, ikkje den mildare æ-lyden då, nei.

Rart ord, men fortståeleg. Noko kan vera så ergerleg, så opprørande at det kjennest som om ein fortærast.

Far hadde òg nokre rare ord, men helst slike han likte å få oss til å le av. Eit slikt ord var maroder. Far var frå Malmefjorden og han fortalde om ein ung frening som hadde utvandra til Amerika: Han skreiv heim til foreldra sine at han var blitt maroder. Dei gjekk straks ut på bygda og fortalde gledesstrålande at no var son deira blitt utnemnt til det høge embetet som amerikansk marodér. Ordet har vi truleg lånt frå tysk, der det tyder sjuk eller dårleg.

Eg for min del er ikkje maroder. Derimot er eg forterenes no, her eg køyrer min gamle Zuzuki Baleno ned bakkane mot byen for å henta ei pakke. Eg er forterenes for så mangt som ikkje er slik det var før, noko som er eit sikkert teikn på at eg er blitt ein gamling.

I denne stund er eg forterenes over at bilradioen min ikkje virkar lenger: Eg er forterenes på dei som som har sløkt det gamle nettet og gjeve ordre til oss alle om at vi må kjøpa noko som heiter Dabb+ om vi vil få med oss meldingar frå radiopapparata våre.

Eg er pensjonist. Eg har ikkje råd til slikt. Det finst no fem dabb-lause radiopparat i huset på Holmarka. Det eldste har tent tre generasjonar liabønder før nokon altså kopla oss vekk frå det gamle nettet.

Men ei råd finn alltids ein liabonde: Ja for om bilradioen ikkje lenger kan fortelja meg om det er krig eller storm i verda, så virkar framleis, CD-spelaren. Så no set eg inn ei plate med dei klokkeklåre røystene til karmelittnonnene i Tromsø, og bilen vert gjennomstrøyma av Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Som ved eit under kjenner eg meg ikkje forterenes lenger, men byrjar å syngja med i denne vidunderlege norske folketonen saman med dei polske nonnene der nordpå. Og når dei kjem til Salve Regina syng eg så høgt at folk stirer på denne raude bilen min med så mykje song i.

Men eg har jo eit ærend i byen. Ei pakke. Forfengeleg som eg er, hadde eg tinga meg bartevoks for min kvite mustasje. Tenkte eg skulle bli like så flott som Hercule Poirot med innvoksa bart. Svingstav og hattar har eg frå før. Postadressa mi er ein postboks på Bunnpris i Fjordgata.

Det kom ein sms om pakke arrivert. Så er det ikkje pakke der likevel. Eg har ikkje smarttelefon så eg fekk ikkje lesa den «linken» som fylgde meldinga på min gamle Nokia. Det står noko om at eg skal gå inn på min «brukerprofil» der det ligg viktig informasjon, seier ein avsendar som kallar seg PostNord.

Men omsider fekk eg hjelp til å opna dette via “nettet” og dermed vart eg omdirigert til ein bensinstasjon der det finst noko som altså heiter PostNord (ja eit av desse fikse namnepåfunna). Kva er no PostNord for noko, og kvifor er pakka som eg tinga til mi postboksadresse via postverket hamna på ein bensinstasjon langt vest for sentrum?

Då vert eg litt forterenes att. Høyrer ikkje på dei klokkeklåre nonnerøystene no, nei: Girar og svingar til eg kjem meg til bensinstasjonen. Der står det ei stram asiatisk dame og bed meg om legitimasjon før ho kan gå attom lausveggen med potetgull og tannpasta og motorolje og finn fram pakka mi med bartevoks.

Kvifor kan vi ikkje få ha den gode gamle posten lenger? Kvifor må alt gjerast så vanskeleg at vi til slutt gjev opp all brevskriving og let oss digitalisera? Framsteg og framtid, seier dei.

Jaja, men det hadde no vore kjekt om folk framleis sende handskrivne brev åt kvarandre. Ja eg saknar både breva som kom og postkorta frå kjenningar som var på tur i utlandet, eg saknar dei flotte telegramma som kom til barndåp, konfirmasjon, bryllup og runde år, iallfall til 70-årsdagar. Ja, mimrar eg til meg sjølv, eg saknar det telegrammet med han i blådress med blomar, eg saknar telegramma med det norske flagg, ja alle dei andre òg. Eg reknar med at det vert lite av julekort òg i år.

Folk gjev opp.

Men det er liksom ikkje det same med ein sms med god jul eller gratulerer med dagen – ikkje i forhold til eit flott julekort eller telegrammet med han i blådress og roser i handa.

Dette er sjølvsagt alt saman gamalmannstankar.

Ein gamling treng noko meir enn staven til å halda seg i. Noko trygt. Noko som står til Dovre fell, tenker eg.

Blant det eg til no har rekna for solid og urokkeleg norsk er det maleriet av fiskaren i sydvest med pipa i munnen over det kvite skjegget. Han har eit blått og trygt blikk i augo som skodar ut over havet. Norskt og trygt og solid som Dovrefjell, det biletet der ja. Ein fiskar frå Ona kanskje, eller frå Averøya eller Bud. Ja han er solid til stades og verner oss mot alt det ukjende som trugar oss frå alle kantar.

Slik tenkte eg heilt til eg las NRK på nettet (ja det klarar eg) og fekk ein skikkeleg støkk: Der stod det at dette maleriet som er kopiert i hundre- eller tusenvis og heng i snart kvar einaste heim her i kyst-Noreg slett ikkje er norsk.

Eg visste jo at det ikkje var stor kunst, ja at dei kunstfaglege kalla det kitsch. Men trygt og norsk, til å tru på, dette kloke og sterke andletet var jo der om så Veslemannen skulle rasa ut, ja sjølve Mannen gå med i raset.

Nei, seier journalisten: Han er ikkje norsk, Han er ein utlending. Han er ein nederlendar, og målaren av dette kitsch-biletet er tysk. Modellen var ikkje ein fiskar heller, får vi opplyst.

Nei, det er kitsch og lureri og utrygt overalt no, tenkjer eg.

Så skrur eg på bilradioen. Frå CD-en der kjem det så vakker ein song av dei trufaste karmelittnonnene som har vigd sine liv til bøn for oss alle:

Herren er min hyrde, syng dei.

Og då forsvinn både kjensla av svik og kjensla av å vera forterenes. For no syng eg med.

Ja, for det er noko som er trygt og urokkeleg likevel.