Visma kjøper Triangel Solutions: – Avgjørende for å sikre utvikling, sier Grønset

Nyheter

Det Oslo-baserte IT- og konsulentselskapet Visma skriver i en pressemelding at de «styrker satsingen på skybaserte løsninger for tids- og ressursstyring med oppkjøpet av Triangel Solutions AS.»

De skybaserte løsningene fra moldebedriften «forenkler og automatiserer arbeidshverdagen» for over 500 selskap i en rekke bransjer i offentlig og privat sektor, står det i meldinga.

– Avgjørende for vår utvikling

Jan Eirik Grønset er daglig leder i Triangel Solutions AS og kommenterer oppkjøpet slik:

– At spisskompetansen i Triangel Solutions blir del av et større og internasjonalt utviklingsmiljø i et kundeorientert teknologiselskap som Visma, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling av våre innovative løsninger. Det at Visma kjenner til de kundesegmentene vi fokuserer på, er også avgjørende for å imøtekomme nye og eksisterende kunders behov og krav til utvikling og leveranse.

– Vi er veldig fornøyd

Nils Vold, Division Director Visma Enterprise, kommenterer oppkjøpet slik: – Vi er veldig fornøyd med at Triangel Solutions nå blir en del av Visma. Deres skyløsninger og kompetanse på tids- og ressursstyring er et viktig strategisk tilskudd for Visma, og kompletterer vårt tjenestetilbud på en utmerket måte.

PS: Triangel Solutions’ forretningsløsninger og rådgivningstjenester er ikke del av oppkjøpet. Forretningsområdene videreføres av selskapet Triangel Business Solutions AS.