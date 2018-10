Utenlandske verftsarbeidere må selv betale reisen

Nyheter

Fellesforbundet er skuffet over avgjørelsen.

Ifølge Fri Fagbevegelse skjer endringen fordi ordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Etter avgjørelsen er arbeidsgiverne bare pålagt å dekke reise, kost og losji på arbeidsreise innenfor Norges grenser. Fellesforbundet er skuffet, forteller Knut Øygard, leder for tariffavdelingen i Fellesforbundet.

– Allmenngjøring er kanskje det aller viktigste verktøyet vi har mot sosial dumping, og nå er en viktig del av allmenngjøringa fjernet, sier han.

Det er første gang siden allmenngjøring, altså å gjøre det lovpålagt for alle å følge, ble innført i industrien for ti år at den statlige Tariffnemnda har gjort en endring som er det til det verre for arbeidstakerne, skriver Fri Fagbevegelse.