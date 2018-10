Store bevegelser i Veslemannen – fortsatt rødt farenivå

Nyheter

– Det har gått hyppige skred i går kveld og i natt, ett stort rundt klokka 22.30 i går kveld, antakelig på flere hundre kubikkmeter, fortalte geolog Einar Anda i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Plussgrader og smelting

– Det er plussgrader og snøsmelting i fjellet, så det gir vanntilsig til fjellet selv om det ikke regner. Det er meldt plussgrader de neste dagene og en del nedbør til helgen, fortsatte geologen.

Det er varslet sol og temperaturer på mellom 7 og 8 grader i området torsdag.

Bevegelsene har gått noe ned, men er fremdeles 40–80 centimeter i døgnet i øvre del og 3–4 centimeter i nedre del. NVE venter at fjellpartiet vil ha store bevegelser utover i uka.

Femte evakuering i år

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene.

Tirsdag ble farenivået igjen hevet til rødt, og beboerne ble evakuert. Dette er femte gang i år og den tiende siden 2014.