Netthandel i utlandet for over 18 milliarder kom under 350-kronersgrensen i 2017

40 milliarder kroner på varer og tjenester er mer enn en dobling fra 2012. For seks år siden brukte nordmenn til sammen 15 milliarder kroner på netthandel med utlandet, viser foreløpige beregninger basert på kortdata, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av de 40 milliardene nordmenn brukte på utenlandshandel i fjor, utgjorde drøyt 22 milliarder import av varer. Oversikten viser dessuten at varer til en verdi av 350 kroner eller lavere utgjør en betydelig andel av dette beløpet – 18,4 milliarder kroner. Varer som oversteg 350-kronersgrensen, beløp seg til litt over 4,4 milliarder kroner.

SSB setter den klare overvekten av handel av varer under 350 kroner i klar sammenheng med at terskelverdien for avgiftsfritak og dermed registreringsplikt i 2015 ble hevet fra 200 kroner eksklusiv frakt til 350 kroner inklusiv frakt.

– Selv om det hefter stor usikkerhet ved tallene, kan det med rimelighet konstateres at husholdningenes direkte import har økt betraktelig de siste årene, og mest sannsynlig på grunn av det økte omfanget av import av varer under terskelverdiene for deklarasjon, skriver SSB.